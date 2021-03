Exposition : Tursic & Mille – The Postponed Show, 13 mars 2021-13 mars 2021, Le Havre.

Exposition : Tursic & Mille – The Postponed Show 2021-03-13 14:00:00 14:00:00 – 2021-05-22 18:00:00 18:00:00 Le Portique 30 rue Gabriel Péri

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Ida Tursic et Wilfried Mille ont débuté leur collaboration picturale et artistique au début des années 2000. Dans ses œuvres, le duo interroge la possible reproduction du réel sur toile et la circulation des images empruntées à des médias, des sites internet, ou encore des natures mortes et des paysages. Portant un regard décalé sur leur pratique, sur leur médium et leur environnement, les artistes continuent d’interroger le pouvoir de la peinture et sa capacité à transposer, transcender le réel.

Toile, bois, papier servent de supports aux images « recyclées » des artistes, recomposées sur ordinateur. Oscillant entre figuration et abstraction, Tursic & Mille mêlent techniques et matériaux, prenant ainsi de la distance avec les sujets traités. Une manière de s’inscrire dans la continuité de la tradition picturale et de son écriture sans cesse relancée par les différents mouvements artistiques. En raison de cet héritage et cette relecture de l’histoire de l’art, Le Portique avait initialement invité le duo dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. L’exposition n’ayant pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, les artistes présenteront en 2021 un nouveau projet pensé et conçu pour Le Portique.

Entrée libre.

info@leportique.org +33 9 80 85 67 82

