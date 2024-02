EXPOSITION TRAIT D’UNION RENCONTRES À L’OSTAL SOLEIL Béziers, jeudi 28 mars 2024.

EXPOSITION TRAIT D’UNION RENCONTRES À L’OSTAL SOLEIL Béziers Hérault

L’Ostal Soleil accueille une exposition dans 10 salles de cet hôtel particulier multiséculaire et emmène les visiteurs dans un dialogue entre différentes époques et des approches artistiques variées. Sur place Café littéraire et boutique éphémère, événements.

Entrée libre.

L’Ostal Soleil ouvre ses portes au public avant sa rénovation en accueillant du 2 au 31 mars 2024 une exposition intitulée Trait d’union, Rencontres à l’Ostal Soleil.

Le parcours dans 10 salles de cet hôtel particulier multiséculaire emmène les visiteurs dans un dialogue entre différentes époques et des approches artistiques variées. Un collectif d’artistes s’approprient les lieux et proposent des créations in situ ou inspirées de la thématique de la rencontre.

Les artistes (description absolument non conforme) Alexandre Gilibert Dessinateur archéologue / Christophe Coudouy Artiste coquin / Justine Robineau Photographe en mouvement / Lucie Torres Peintre en élévation / Maria Mendes Écrivaine baroque / Mylène Frichti-Roux Dessinatrice anthropologue / Olga Sanina Peintre lumineuse / Sophie Rosales Plasticienne palimpseste / Unmonde2food Agitateur de papilles.

Sur place Café littéraire et boutique éphémère

Programme des événements, réservables sur asso@lesostals.com

– Mercredi 6 mars à 19h « Le gout de la maison » par Unmonde2food performance et expo

– Jeudi 7 mars à 10h atelier d’écriture au milieu des œuvres par Sylvie Marletta

– Vendredi 8 mars à 20h « Voix de femme » lectures théâtrales poétiques pour la journée de la femme par Alain Garcia et Sylvie Marletta suivies d’une visite nocturne de l’expo

– Samedi 16 mars à 10h atelier d’écriture au milieu des œuvres par Sylvie Marletta

– Mercredi 27 mars à 19h « Le gout de la maison » par Unmonde2food performance et expo

– Vendredi 29 mars à 20h « Le sacre du printemps » par Pierre Charial à l’orgue de Barbarie

Visites guidées les 4, 6, 12 et 20 mars, billetterie en ligne à l’Office de Tourisme .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 10:00:00

fin : 2024-03-28 14:00:00

14 Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement EXPOSITION TRAIT D’UNION RENCONTRES À L’OSTAL SOLEIL Béziers a été mis à jour le 2024-02-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE