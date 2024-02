Exposition traces funéraires et mémorielles dans le Massif des Vosges Wattwiller, vendredi 29 mars 2024.

Exposition traces funéraires et mémorielles dans le Massif des Vosges Wattwiller Haut-Rhin

Une valorisation des 10 sites alsaciens et 3 sites vosgiens de la Première Guerre mondiale inscrits sur la Liste

du Patrimoine Mondial en septembre 2023, au travers d’une exposition trilingue.

Le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf souhaite valoriser les 10 sites alsaciens et 3 sites vosgiens de la Première Guerre mondiale inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial en septembre 2023, au travers d’une exposition trilingue (français-allemand-anglais). Les différents biens inscrits feront notamment l’objet d’une présentation détaillée, agrémentée de photographies et de documents historiques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-04-30 17:00:00

Col du Silberloch

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@memorial-hwk.eu

L’événement Exposition traces funéraires et mémorielles dans le Massif des Vosges Wattwiller a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay