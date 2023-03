Exposition – Toussaint Louverture emprisonné au Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs L’exposition de panneaux retrace mes grandes étapes de la Révolution haitienne, la première abolition de l’esclavage, l’action politique et militaire de Toussaint Louverture, son arrestation, son enfermement et ses conditions de détention au Château de Joux, sa mémoire en 2023.

Accès inclus dans le billet de la visite du château. contact@chateaudejoux.com +33 3 81 69 47 95 http://www.chateaudejoux.com/

