Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Exposition Tous aux papillons Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Exposition Tous aux papillons Ranrouët 44410 Herbignac, 15 septembre 2021, Herbignac. Exposition Tous aux papillons

du mercredi 15 septembre au jeudi 30 septembre à Ranrouët 44410 Herbignac

Dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale, le Parc naturel régional de Brière a lancé un concours photos afin de mettre en valeur les plus belles observations de papillons mais aussi de paysages emblématiques de son territoire. L’exposition « Tous aux papillons en Brière » présente les meilleurs clichés et le public pourra élire sa « photo de l’année ».

Public

Dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale, le Parc naturel régional de Brière a lancé un concours photos afin de mettre en valeur les plus belles observations de papillons mais aussi d… Ranrouët 44410 Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T19:00:00;2021-09-28T09:00:00 2021-09-28T19:00:00;2021-09-29T09:00:00 2021-09-29T19:00:00;2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Ranrouët 44410 Herbignac Adresse Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac