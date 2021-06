Gap Gap Gap, Hautes-Alpes Exposition « Textiles libérés » Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Exposition « Textiles libérés » Gap, 19 juin 2021-19 juin 2021, Gap. Exposition « Textiles libérés » 2021-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-19 20:00:00 20:00:00

Gap Hautes-Alpes Gap Cette exposition regroupe des patchworks et de l’art textile des clubs du département 05. 86 œuvres sont exposées dont 16 des jeunes poussent âgés de 7 à 12 ans. +33 6 23 31 61 29 Cette exposition regroupe des patchworks et de l’art textile des clubs du département 05. 86 œuvres sont exposées dont 16 des jeunes poussent âgés de 7 à 12 ans.

Gap