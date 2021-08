Exposition temporaire “hybridations” Bischwiller, 4 septembre 2021, Bischwiller.

Exposition temporaire “hybridations” 2021-09-04 – 2021-09-19

Bischwiller Bas-Rhin

EUR J’essaie de témoigner dans mon travail de la fragilité de l’humanité mais aussi de la capacité de

celle-ci à lutter et à dépasser ses souffrances.

Mes derniers travaux abordent le thème de l’hybridation de l’Homme/animal – Homme/végétal.

L’apparition humaine dans le corps d’un animal, nous ramène à notre condition première, à notre

animalité et à notre vulnérabilité.

En travaillant sur les analogies entre le végétal et la physiologie humaine, j’ai voulu célébrer la

Nature sous toutes ses formes en nous rappelant que nous dépendons les uns des autres.

