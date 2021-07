Touques Eglise Saint Pierre Touques Calvados, Touques Exposition sur l’histoire de l’école Eglise Saint Pierre Touques Touques

Exposition sur l’histoire de l’école Eglise Saint Pierre Touques, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Touques. Exposition sur l’histoire de l’école

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint Pierre Touques

Exposition sur le thème de l’histoire de l’école avec présentation de documents et d’objets évoquant l’école du milieu du XXe siècle, les outils de l’enseignant, les matières enseignées tout particulièrement l’enseignement de l’écriture, la vie scolaire. L’histoire de l’école à Touques sera racontée à partir d’archives dont une collection de photos de classe. Sur le thème de l’histoire de l’école avec présentation de documents et d’objets évoquant l’école du milieu du XXe siècle. Eglise Saint Pierre Touques Place Saint Pierre 14800 Touques Touques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Autres Lieu Eglise Saint Pierre Touques Adresse Place Saint Pierre 14800 Touques Ville Touques lieuville Eglise Saint Pierre Touques Touques