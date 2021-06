Eymet Eymet Dordogne, Eymet Exposition sur le thème de l’Astronomie Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Exposition sur le thème de l’Astronomie Eymet, 21 juin 2021-21 juin 2021, Eymet. Exposition sur le thème de l’Astronomie 2021-06-21 10:00:00 – 2021-06-25 18:00:00 L’Usine 22 Rue de la Sole

En association avec la Mairie d'Eymet découvrez les mystères de l'Univers avec les photos de Jérôme Rudelle.

