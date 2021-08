Saint-Paul-Trois-Châteaux Hôtel de ville de Saint-Paul-trois-Châteaux Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Exposition sur la ville pendant la Seconde Guerre mondiale Hôtel de ville de Saint-Paul-trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

**Saint-Paul-Trois-Châteaux pendant la Seconde Guerre mondiale** Saint-Paul-Trois-Châteaux est un village d’’un peu moins de 1 500 habitants à la veille de la guerre. Mises à part les fermes isolées, la population vit en majorité dans le village et en tour de ville. Il n’y a aucune villa, lotissement ou immeuble. La principale activité est l’agriculture. Les carrières de pierre ont cessé de fonctionner. Comment les Tricastins et les Réfugiés (dès la fin des années 40) ont vécu ces longues années allant de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939 jusqu’à cette date du 8 mai 1945 ? Au cours de ces 6 années, ils ont connu la mobilisation, le cantonnement militaire, les réquisitions, les restrictions, l’occupation. Enfin ils ont connu cette journée mémorable de la Libération du dimanche 27 août 1944. Il restait pour eux à reconstruire, reprendre une vie normale, construire un avenir de paix et de tolérance. C’est à tout cela que cette exposition, grâce notamment à de nombreux témoignages, entend apporter quelques éclairages. _Exposition présentée du 02/09 au 28/10/2021_

