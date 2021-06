EXPOSITION STREET SILVESTRE Nancy, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Nancy.

EXPOSITION STREET SILVESTRE 2021-07-01 22:00:00 22:00:00 – 2021-09-19

Nancy Meurthe-et-Moselle

Sous l’arc Héré. L’arc Héré expose des gravures de l’artiste nancéien Israël Silvestre pour fêter les 400 ans de sa naissance. Des enfants et des seniors réinterprètent ses œuvres, accompagnés par les graffeurs du collectif Moulin Crew. Ensemble, ils donnent vie à une exposition évolutive où se confrontent regards, générations et époques.

https://www.nancy.fr/etonnante/l-ete-a-nancy-le-programme-4146.html

