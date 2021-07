Exposition « Silence(s) » Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue, 5 août 2021-5 août 2021, Sauveterre-de-RouergueSauveterre-de-Rouergue.

2021-08-05 – 2021-09-04

Espace Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Lisa Gervassi, artiste pluridisciplinaire qui travaille avec la photographie, l’illustration, l’écriture et la musique, et Tana Barbier, compositeur de musique, vous proposent d’allier ces 2 arts pour une exposition unique et atypique !

La réflexion qui a donné naissance à cette proposition artistique s’articule autour du recueil du poète Thibault Marthouret, Qu’en moi Tokyo s’anonyme, dont les textes explorent le silence à différentes échelles et dans différents espaces : l’intime, la page, la cité, la toile, la marge.

En complément de cette approche langagière du silence s’est imposée l’idée de l’aborder au travers de sa perception. Le silence est alors proposé comme un espace multisensoriel, complexe, dans lequel se déploient diverses variations de l’expérience subjective.

Vernissage reporté au 28 août en raison du festival Fêtes et détours de la lumière du 05 au 08 août.

Photographies et installations sonores par Lisa Gervassi et Tana Barbier

