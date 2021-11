Exposition salle Colette Notre-Dame-d’Oé, 3 décembre 2021, Notre-Dame-d'Oé.

Exposition salle Colette Notre-Dame-d’Oé

2021-12-03 10:00:00 – 2021-12-30 12:00:00

Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire Notre-Dame-d’Oé

Plusieurs artistes s’associent pour cette nouvelle exposition. Vous y découvrirez les œuvres de Motus et Bouche cousue, Claire Jean, Mam Kaan, Delphine Leviste, Élodie Ferré et Papa ours.

bibliotheque@ndoe.fr +33 2 47 42 58 38

Service communication

Notre-Dame-d’Oé

