L'exposition temporaire «Rites et croyances populaires», actuellement visible au Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien, permet au public de découvrir une série d'objets hétéroclites utilisés par nos aïeuls pour se prémunir de toutes sortes de maux : incendies, maladies, accidents, catastrophes naturelles ou encore mauvais œil. Amulettes de protection, ex voto, images de saints ou encore livres de prières constituent aujourd'hui des sources précieuses qui nous renseignes sur la vision du monde et sur les systèmes de croyances de la population rurale alsacienne. Le visiteur est invité à se replonger dans une époque où la science n'offrait pas tous les recours actuels et où superstitions et croyances judéo-chrétiennes, parfois fortement imprégnées de paganismes, faisaient partie de la vie quotidienne.

