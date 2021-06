Valloire Valloire Savoie, Valloire Exposition rétrospective du concours de Sculptures Paille et Foin Valloire Valloire Catégories d’évènement: Savoie

Valloire

Exposition rétrospective du concours de Sculptures Paille et Foin Valloire, 29 juin 2021-29 juin 2021, Valloire. Exposition rétrospective du concours de Sculptures Paille et Foin 2021-06-29 – 2021-09-04

Valloire Savoie Valloire Chaque été depuis 2012, le concours de sculptures sur paille et foin révèle une palette d’artistes, talentueux et curieux de travailler de nouveaux matériaux inédits. info@valloire.net +33 4 79 59 03 96 https://www.lucimage.com/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme de Valloire

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Valloire Étiquettes évènement : Autres Lieu Valloire Adresse Ville Valloire lieuville 45.14643#6.42075