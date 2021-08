Mulhouse Bibliothèque de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Exposition : « Ressortons de notre réserve » Bibliothèque de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Exposition : « Ressortons de notre réserve » Bibliothèque de Mulhouse, 17 septembre 2021, Mulhouse. Exposition : « Ressortons de notre réserve »

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Bibliothèque de Mulhouse Gratuit. Groupe limité à 8 enfants et un parent accompagnant pour chacun. Exposition visible du 14 septembre au 6 novembre 2021.

Les bibliothécaires de Mulhouse ont sorti quarante oeuvres des réserves patrimoniales… Elles datent de 1528 à 2019 : livres anciens, oeuvres graphiques… Il y en a pour tous les goûts ! Bibliothèque de Mulhouse 19 Grand’rue, 68100 Mulhouse Mulhouse Cité Wolf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Bibliothèque de Mulhouse Adresse 19 Grand'rue, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Bibliothèque de Mulhouse Mulhouse