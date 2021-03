Exposition « Rencontre » Bernard Privat et Camille Royer , 25 mars 2021-25 mars 2021, Agen.

Exposition « Rencontre » Bernard Privat et Camille Royer 2021-03-25 – 2021-05-21 Au Centre Culturel André-Malraux 6 rue Ledru Rollin

Agen Lot-et-Garonne Agen

EUR Camille Royer et Bernard Privat vous invitent, le temps d’une exposition, à assister à une rencontre….à des rencontres.

Celle entre un peintre et une sculptrice, entre le papier et le métal, entre une femme et un homme, entre deux artistes et leur public.

De passer des portraits puissants, dans l’œuvre de Bernard Privat à la légèreté, la féminité et la pureté du travail de Camille Royer.

L’affinité artistique entre ces deux artistes explore le dialogue de leurs pratiques que tout semble opposer. Pourtant ce “tout” c’est ce territoire des possibles, composé de paradoxes sans dualité. La rencontre de deux univers qui se conjuguent; l’un bien établi et l’autre en devenir, comme uneinvitation à sortir du confinement de nos pensées.

Camille Royer et Bernard Privat vous invitent, le temps d’une exposition, à assister à une rencontre….à des rencontres.

Celle entre un peintre et une sculptrice, entre le papier et le métal, entre une femme et un homme, entre deux artistes et leur public.

+33 5 53 66 54 92

Camille Royer et Bernard Privat vous invitent, le temps d’une exposition, à assister à une rencontre….à des rencontres.

Celle entre un peintre et une sculptrice, entre le papier et le métal, entre une femme et un homme, entre deux artistes et leur public.

Camille Royer et Bernard Privat vous invitent, le temps d’une exposition, à assister à une rencontre….à des rencontres.

Celle entre un peintre et une sculptrice, entre le papier et le métal, entre une femme et un homme, entre deux artistes et leur public.

De passer des portraits puissants, dans l’œuvre de Bernard Privat à la légèreté, la féminité et la pureté du travail de Camille Royer.

L’affinité artistique entre ces deux artistes explore le dialogue de leurs pratiques que tout semble opposer. Pourtant ce “tout” c’est ce territoire des possibles, composé de paradoxes sans dualité. La rencontre de deux univers qui se conjuguent; l’un bien établi et l’autre en devenir, comme uneinvitation à sortir du confinement de nos pensées.

Centre culturel Agen