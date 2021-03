Le Mans Musée de la Reine Bérengère Le Mans Exposition régionale – Concours Ateliers d’Art de France 2021 Musée de la Reine Bérengère Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

Exposition régionale – Concours Ateliers d’Art de France 2021 Musée de la Reine Bérengère, 3 mai 2021-3 mai 2021, Le Mans. Exposition régionale – Concours Ateliers d’Art de France 2021

du lundi 3 mai au dimanche 27 juin à Musée de la Reine Bérengère

Du mardi 4 mai au dimanche 27 juin 2021 au Musée de la Reine-Bérengère. Sous réserve du contexte.

Entrée libre

Découvrez les oeuvres des artisans des métiers d’art sélectionnées dans la région Pays-de-la-Loire, dans les catégories «Patrimoine» et «Création». Musée de la Reine Bérengère musée reine bérengère le mans Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-03T08:30:00 2021-05-03T18:00:00;2021-05-04T08:30:00 2021-05-04T18:00:00;2021-05-05T08:30:00 2021-05-05T18:00:00;2021-05-06T08:30:00 2021-05-06T18:00:00;2021-05-07T08:30:00 2021-05-07T18:00:00;2021-05-08T08:30:00 2021-05-08T18:30:00;2021-05-09T08:30:00 2021-05-09T18:30:00;2021-05-10T08:30:00 2021-05-10T18:30:00;2021-05-11T08:30:00 2021-05-11T18:00:00;2021-05-12T08:30:00 2021-05-12T18:00:00;2021-05-13T08:30:00 2021-05-13T18:00:00;2021-05-14T08:30:00 2021-05-14T18:00:00;2021-05-15T08:30:00 2021-05-15T18:00:00;2021-05-16T08:30:00 2021-05-16T18:00:00;2021-05-17T08:30:00 2021-05-17T18:00:00;2021-05-18T08:30:00 2021-05-18T18:00:00;2021-05-19T08:30:00 2021-05-19T18:00:00;2021-05-20T08:30:00 2021-05-20T18:00:00;2021-05-21T08:30:00 2021-05-21T18:00:00;2021-05-22T08:30:00 2021-05-22T18:00:00;2021-05-23T08:30:00 2021-05-23T18:00:00;2021-05-24T08:30:00 2021-05-24T18:00:00;2021-05-25T08:30:00 2021-05-25T18:00:00;2021-05-26T08:30:00 2021-05-26T18:00:00;2021-05-27T08:30:00 2021-05-27T18:00:00;2021-05-28T08:30:00 2021-05-28T18:00:00;2021-05-29T08:30:00 2021-05-29T18:00:00;2021-05-30T08:30:00 2021-05-30T18:00:00;2021-05-31T08:30:00 2021-05-31T18:30:00;2021-06-01T08:30:00 2021-06-01T18:00:00;2021-06-02T08:30:00 2021-06-02T18:00:00;2021-06-03T08:30:00 2021-06-03T18:00:00;2021-06-04T08:30:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T08:30:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T08:30:00 2021-06-06T18:00:00;2021-06-07T08:30:00 2021-06-07T18:00:00;2021-06-08T08:30:00 2021-06-08T18:00:00;2021-06-09T08:30:00 2021-06-09T18:00:00;2021-06-10T08:30:00 2021-06-10T18:00:00;2021-06-11T08:30:00 2021-06-11T18:00:00;2021-06-12T08:30:00 2021-06-12T18:00:00;2021-06-13T08:30:00 2021-06-13T18:00:00;2021-06-14T08:30:00 2021-06-14T18:00:00;2021-06-15T08:30:00 2021-06-15T18:00:00;2021-06-16T08:30:00 2021-06-16T18:00:00;2021-06-17T08:30:00 2021-06-17T18:00:00;2021-06-18T08:30:00 2021-06-18T18:00:00;2021-06-19T08:30:00 2021-06-19T18:00:00;2021-06-20T08:30:00 2021-06-20T18:00:00;2021-06-21T08:30:00 2021-06-21T18:00:00;2021-06-22T08:30:00 2021-06-22T18:00:00;2021-06-23T08:30:00 2021-06-23T18:00:00;2021-06-24T08:30:00 2021-06-24T18:00:00;2021-06-25T08:30:00 2021-06-25T18:00:00;2021-06-26T08:30:00 2021-06-26T18:00:00;2021-06-27T08:30:00 2021-06-27T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Mans Autres Lieu Musée de la Reine Bérengère Adresse musée reine bérengère le mans Ville Le Mans