Exposition « Régine and the machine » Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre

Nièvre

Exposition « Régine and the machine » Médiathèque de Cosne, 7 décembre 2021, Cosne-Cours-sur-Loire. Exposition « Régine and the machine »

du mardi 7 décembre au samedi 18 décembre à Médiathèque de Cosne

Exposition « Régine and the machine » Une passion en 3 dimensions Du 7 au 18 décembre Régine, a une passion : fabriquer des objets avec son imprimante 3D. ->Mercredi 15 décembre de 14h à 18h : Régine vous présente son univers. Vous avez une passion? Partagez-là le temps d’une exposition!

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Exposition d’objets en impression 3D Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:00:00

