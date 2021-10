Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle EXPOSITION REGARDS POSÉS Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle

EXPOSITION REGARDS POSÉS Essey-lès-Nancy, 16 octobre 2021, Essey-lès-Nancy. EXPOSITION REGARDS POSÉS 2021-10-16 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-24 19:00:00 19:00:00 le Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Bétovel a toujours dessiné, depuis petit, quand il allait au bord de l’eau avec les copains, eux pêchaient et lui faisait des croquis. Après une longue période de latence, vers 30 ans, l’envie lui a repris. Il est allé au «cours du soir» des beaux arts (ADEA) animés par Ian WOODCOCK. Depuis Bétovel continue ce travail de «Regardisme», c’est à dire retranscrire dans ses œuvres la manière dont son regard interprète la lumière qui se pose sur le monde. Son travail est figuratif mais pas photographique ; c’est à dire métaphorique mais pas mimétique. Ses sujets sont éclectiques bien que son travail soit homogène autour de la luminosité.

Une boîte de godets et une aquarelle en cadeau ont déclenché chez J.Bacq sa démarche de peindre en 1997. Elle décide alors de prendre des cours avec Ian Woodcock, professeur à l’Ecole des beaux-arts de Nancy. Après avoir peint les villages grecs, le végétal, les reflets, les ciels, elle s’intéresse aux bateaux. Les aquarelles actuelles représentent la marine ancienne d’Europe, celle que l’on admire lors des fêtes maritimes de Brest. J.Bacq a eu l’occasion de croiser et d’admirer plusieurs de ces bateaux sur l’eau dans la baie de Brest et sur les côtes de Bretagne.

C’est ce travail qu’ils nous présentent aujourd’hui. +33 3 54 50 20 70 ville d’Essey-les-Nancy dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d'évènement: Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle
Lieu Essey-lès-Nancy
Adresse le Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent
Ville Essey-lès-Nancy