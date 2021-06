Trélazé Anciennes écuries des Ardoisières Maine-et-Loire, Trélazé Exposition Red Dito Anciennes écuries des Ardoisières Trélazé Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Trélazé

Exposition Red Dito Anciennes écuries des Ardoisières, 19 juin 2021-19 juin 2021, Trélazé. Exposition Red Dito

du samedi 19 juin au samedi 28 août à Anciennes écuries des Ardoisières Entrée libre et gratuite

Red Dito aborde l’image en 2000, puis se tourne vers la peinture car passionné d’art contemporain et c’est une révélation Anciennes écuries des Ardoisières 70 Rue Ferdinand Vest, 49800 Trélazé Trélazé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T14:30:00 2021-06-19T19:00:00;2021-06-20T14:30:00 2021-06-20T19:00:00;2021-06-21T14:30:00 2021-06-21T19:00:00;2021-06-22T14:30:00 2021-06-22T19:00:00;2021-06-23T14:30:00 2021-06-23T19:00:00;2021-06-24T14:30:00 2021-06-24T19:00:00;2021-06-25T14:30:00 2021-06-25T19:00:00;2021-06-26T14:30:00 2021-06-26T19:00:00;2021-06-27T14:30:00 2021-06-27T19:00:00;2021-06-28T14:30:00 2021-06-28T19:00:00;2021-06-29T14:30:00 2021-06-29T19:00:00;2021-06-30T14:30:00 2021-06-30T19:00:00;2021-07-01T14:30:00 2021-07-01T19:00:00;2021-07-02T14:30:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T14:30:00 2021-07-04T19:00:00;2021-07-05T14:30:00 2021-07-05T19:00:00;2021-07-06T14:30:00 2021-07-06T19:00:00;2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T14:30:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T14:30:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-11T14:30:00 2021-07-11T19:00:00;2021-07-12T14:30:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T14:30:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-14T14:30:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T14:30:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T14:30:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-19T14:30:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T14:30:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T14:30:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T14:30:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-26T14:30:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T14:30:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T14:30:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T14:30:00 2021-08-01T19:00:00;2021-08-02T14:30:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T14:30:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T14:30:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T14:30:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T14:30:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T14:30:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T14:30:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-09T14:30:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T14:30:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T14:30:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T14:30:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T14:30:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T14:30:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T14:30:00 2021-08-15T19:00:00;2021-08-16T14:30:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T14:30:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T14:30:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T14:30:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T14:30:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-21T14:30:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T14:30:00 2021-08-22T19:00:00;2021-08-23T14:30:00 2021-08-23T19:00:00;2021-08-24T14:30:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-25T14:30:00 2021-08-25T19:00:00;2021-08-26T14:30:00 2021-08-26T19:00:00;2021-08-27T14:30:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-28T14:30:00 2021-08-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Trélazé Étiquettes évènement : Autres Lieu Anciennes écuries des Ardoisières Adresse 70 Rue Ferdinand Vest, 49800 Trélazé Ville Trélazé lieuville Anciennes écuries des Ardoisières Trélazé