Exposition «Prestige cars» Tullins

TULLINS

Exposition «Prestige cars» 2021-06-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-12 18:00:00 18:00:00 Domaine Saint Jean de Chépy 11 chemin du Domaine
Tullins Isère

Dans le superbe cadre du Domaine de St Jean de Chépy vous attendent des allées de supercars et belles sportives, ainsi que la présence exceptionnelle de Christophe Bouchut, vainqueur des 24h du Mans ! Repas en terrasse, réservation conseillée. contact@chepy.net +33 4 76 07 22 10

