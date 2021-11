Erquy Ruelle du Doué de la Cuve Côtes-d'Armor, Erquy Exposition plein-air : Le meilleur de nous même Ruelle du Doué de la Cuve Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du mercredi 1 décembre au mardi 1 mars 2022

Tous les photographes ont des coups de cœur pour certaines de leurs images. Ceux du **Photo Club d’Erquy** n’échappent pas à la règle. Les photos présentées ont toutes en commun d’avoir suscité une certaine émotion à leurs auteurs comme celle de Pascal Bourguignon, qu’il a prise dans le Kamchatka (Sibérie orientale) au bord du lac Kourile. Un ours s’est invité dans une cabane de pêcheur puis s’est installé devant la cuisine pour y chercher de la nourriture. Avec cette image qu’il a intitulé « Le repas est servi », Pascal Bourguignon a été élu Wildlife photographer of the year en 2016. Exposition en plein-air, ruelle du Doué de la Cuve à Erquy.

accès libre et gratuit

Dans le cadre du Mois de la photo 2021

2021-12-01 au 2022-03-01

