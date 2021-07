Die Die Die, Drôme Exposition – Piscignou – Sculptures Cinétiques Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Exposition – Piscignou – Sculptures Cinétiques Die, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Die. Exposition – Piscignou – Sculptures Cinétiques 2021-07-31 – 2021-08-15

Die Drôme Fabien Colomb qui a choisi le pseudonyme «Piscignou» pour signer ses œuvres, les décrit ainsi : « Mes sculptures cinétiques, en grande partie métalliques, sont mues par le vent, la chaleur, un doigt ou toute autre source. » contact@piscignou.com +33 6 30 79 83 78 https://www.piscignou.com/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Ville Die lieuville 44.76681#5.37189