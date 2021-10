Montivilliers Montivilliers Montivilliers, Seine-Maritime Exposition : “Pile ou face” Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Seine-Maritime

Exposition : “Pile ou face” Montivilliers, 18 décembre 2021, Montivilliers. Exposition : “Pile ou face” 2021-12-18 – 2022-01-29

Montivilliers Seine-Maritime Par Dominique Hervé, à l’Hôtel de Ville de Montivilliers. A partir du 1er janvier 2002, l’euro apparaît dans le quotidien des français. Cette date est un événement historique pour des millions d’Européens enfin réunis autour d’une monnaie unique. Elle devient une réalité pour les citoyens des douze pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. En France, les premières pièces et les premiers billets e, euro côtoient les derniers francs dans les porte-monnaies jusqu’au 17 février 2002 date à laquelle le franc disparait définitivement des étiquettes. L’exposition conçue par le photographe Dominique Hervé replonge en images dans cette période unique où les convertisseurs francs/euros étaient l’accessoire indispensable du quotidien des français. Dans le cadre du 20ème anniversaire de l’euro. Entrée libre du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la Mairie, du 18 décembre au 29 janvier. Par Dominique Hervé, à l’Hôtel de Ville de Montivilliers. A partir du 1er janvier 2002, l’euro apparaît dans le quotidien des français. Cette date est un événement historique pour des millions d’Européens enfin réunis autour d’une monnaie unique…. abbaye@ville-montivilliers.fr +33 2 35 30 96 66 https://www.ville-montivilliers.fr/ Par Dominique Hervé, à l’Hôtel de Ville de Montivilliers. A partir du 1er janvier 2002, l’euro apparaît dans le quotidien des français. Cette date est un événement historique pour des millions d’Européens enfin réunis autour d’une monnaie unique. Elle devient une réalité pour les citoyens des douze pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. En France, les premières pièces et les premiers billets e, euro côtoient les derniers francs dans les porte-monnaies jusqu’au 17 février 2002 date à laquelle le franc disparait définitivement des étiquettes. L’exposition conçue par le photographe Dominique Hervé replonge en images dans cette période unique où les convertisseurs francs/euros étaient l’accessoire indispensable du quotidien des français. Dans le cadre du 20ème anniversaire de l’euro. Entrée libre du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la Mairie, du 18 décembre au 29 janvier. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Montivilliers, Seine-Maritime Autres Lieu Montivilliers Adresse Ville Montivilliers lieuville 49.54552#0.19211