EXPOSITION PHOTOS « LA PHOTO DE SCÈNE », 22 mai 2021-22 mai 2021, Méjannes-le-Clap.

EXPOSITION PHOTOS « LA PHOTO DE SCÈNE » 2021-05-22 – 2021-05-24 Salle du Bar et du Compoix Place de la Chapelle

Méjannes-le-Clap Gard

Venez visiter l’exposition de photos de Rémi Hersey.De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h – Salles du bar et du Compoix Ateliers photo les 22 et 23 mai50€/jour/participant, repas non fourni.

lesinkorrigibles@orange.fr +33 4 66 24 42 41

Droits libres