Les bénévoles de la Bibliothèque Raymond Devos vous propose une exposition sur le thème « Les Fermes des Moutiers en Retz » ainsi qu’une expostion de cartes postales anciennes relatives à la Chapelle de Prigny. Exposition photos et cartes postales à l’extérieur de la Chapelle de Prigny route de l’Abbaye 44760 Les Moutiers en Retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

