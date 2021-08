EXPOSITION PHOTOS Carrefour Sainte Claire, 17 septembre 2021, Saint-Paul-de-Vence.

EXPOSITION PHOTOS

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Carrefour Sainte Claire

**« Ensemble, faisons vivre le patrimoine et valorisons le monde ferroviaire au travers de toutes ses facettes »** **Le tramway dans le paysage** a/c du 17.09.2021 (Opération « Levez les yeux ! » destinée aux scolaires) **Saint-Paul s’ouvre à la modernité** La ligne de tram Cagnes-sur-Mer – Vence via La Colle sur Loup et Saint-Paul n’a prospéré qu’une vingtaine d’années, entre 1911 et 1932. Mais aujourd’hui encore, elle reste le symbole d’un nouvel essor économique. À l’heure où ce moyen de transport est à nouveau plébiscité car considéré comme un outil de transition environnementale, observons dans le paysage contemporain les empreintes laissées par ces voies ferrées d’un autre âge. Lieu : Carrefour Sainte Claire sur la route de Vence, à l’entrée du village (D2) L’exposition est matérialisée par des panneaux in situ, dans le paysage urbain, alternant des reproductions de photographies ou cartes postales anciennes et de courts textes de présentation.

Exposition de photos et cartes postales anciennes sur le thème du tramway au début du XXème siècle

Carrefour Sainte Claire Chemin de sainte Claire D2 06570 SAINT PAUL DE VENCE Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T23:59:00