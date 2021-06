Exposition photographique grand format « ICI OU LÀ EN IMAGES » Eymet, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Eymet.

Exposition photographique grand format « ICI OU LÀ EN IMAGES » 2021-07-24 18:00:00 – 2021-11-24 Jardin de Cadix Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne

Cette exposition aura lieu dans le Parc Gabriel Forestier et la Cour du Château. Dans le parc, Elsa Martin vous invitera à l’évasion et la contemplation. Dans la cour du château, ce sont des photographes Eymetois qui s’expriment dans un album collectif : Agnès Depasse photographe professionnelle, et l’ACFAA, habillerons de leurs oeuvres les murs de l’enceinte.

+33 5 53 22 22 10

Mairie Eymet

dernière mise à jour : 2021-06-17 par