Salviac Lot Exposition conçue par l’Agence de Coopération Interrégionale des chemins de Saint-Jacques-de Compostelle, patronné par l’Unesco et le Ministère de la Culture et de la Communication.

Conception de Françoise Choay, philosophe du patrimoine, historienne, architecte-urbaniste et de Jean-Jacques Gelbart, photographe. À l’occasion de cette année Jacquaire, l’Association Animation et Culture de Salviac vous propose de venir admirer les 22 panneaux de l’exposition « De pierre, de bois, de terre et d’âmes… » présentant la notion de patrimoine des origines à aujourd’hui. Créée par l’Agence des chemins de Compostelle, cette exposition réunit des textes de la philosophe et historienne de l’urbanisme Françoise Choay pour expliquer l’invention du patrimoine et son évolution.

Conception de Françoise Choay, philosophe du patrimoine, historienne, architecte-urbaniste et de Jean-Jacques Gelbart, photographe.

