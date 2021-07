Exposition Photographique de la Cabane à Rêves Place Moulierat, 30 juillet 2021, Villeneuve-Saint-Georges.

Exposition Photographique de la Cabane à Rêves

du vendredi 30 juillet au samedi 25 septembre à Place Moulierat

La cabane à rêve est un programme imaginé par La Lucarne : Autour d’un studio éphémère, les habitants sont invités à déposer ou recueillir des rêves. Dans un décor “comme à la maison” les participants confient leurs rêves. Côté studio, les réalisateurs.trices tournent puis invitent les participants à mener eux-mêmes le jeu. L’exposition que nous imaginons serait mise en scène avec la participation d’un scénographe et plusieurs réalisateurs de documentaire de création, et mettrait en valeur les différents portraits d’habitants de manière photographique. La cabane à rêve c’est donc un programme culturel et audiovisuel imaginé par La Lucarne : Elle s’invite sur les places publiques, au sein des écoles, dans des centres sociaux ou des espaces culturels : elle va à la rencontre des habitants de tous âges et tous horizons. En juillet, nous invitons Stéphane Landais, concepteur et scénographe d’installations artistiques à rejoindre Leïla Chaïbi, auteure/réalisatrice dont le film Gardien des Mondes sortira en 2021, Souleymane Diallo réalisateur guinéen en France pour la production de son dernier long-métrage, Wabinlé Nabié, comédien qui joue dans le film Le triomphe en sélection officielle à Cannes en 2020. Lors d’une résidence ouverte de deux jours, des volontaires sont invités à concevoir et installer cette cabane d’été. Ensuite sont proposés deux jours de cinéma en plein air avec les tournages de la cabane en journée, accompagnée par d’autres associations partenaires qui animeront la Place Mouliérat, et à la nuit tombée, deux projections en plein air gratuites et ouvertes aux habitants sur ce thème. En septembre, d’autres réalisatrices et monteurs rejoignent le dispositif afin de mener une seconde cabane après la rentrée. Le montage s’effectue en simultané et nous diffusons le soir les témoignages récoltés durant l’été et la journée. Une seconde diffusion sera organisée en septembre, lors des journées du patrimoine, avec le soutien du dispositif c’est mon patrimoine, des archives départementales et du théâtre municipal.

Entrée Libre

Exposition des habitants de triage dans le cadre de la Cabane à Rêves

Place Moulierat 94190 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T22:00:00