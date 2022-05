Exposition photo Beaune, 25 mai 2022, Beaune.

Exposition photo Rue de Lorraine Chapelle de l’oratoire ( face au thêatre) Beaune

2022-05-25 – 2022-05-29 Rue de Lorraine Chapelle de l’oratoire ( face au thêatre)

L'exposition photos du Club Beaunois de l'Image ( CBI ) permet aux membres du club, amateurs éclairés de faire voir à tous , les tirages de photos qu'ils ont réalisé. En couleur et en noir et blanc environ 70 photos sont exposées. Les photos couleurs tirées sur papier demi mat par un laboratoire sont présentées sous cadre de format unique pour tous . nLes tirages noir et blanc , leurs présentations sont réalisés par les photographes eux même.

cbibeaune@yahoo.fr

