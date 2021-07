Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain, Nièvre Exposition peintures par Isabelle de Voldère Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain Catégories d’évènement: Entrains-sur-Nohain

Nièvre

Exposition peintures par Isabelle de Voldère Entrains-sur-Nohain, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Entrains-sur-Nohain. Exposition peintures par Isabelle de Voldère 2021-07-31 – 2021-09-13 La Tempéra 6 routes des Vilnots Château du Bois

Entrains-sur-Nohain Nièvre Entrains-sur-Nohain Isabelle de Voldère vous invite à la Tempera les samedi, dimanche et lundi de 11h à 18h du 31 juillet au 13 septembre. Pour visiter son exposition de peintures récentes. Vernissage samedi 7 juillet à partir de 17h C’est l’occasion de découvrir ses œuvres et la Tempéra, lieu de rencontres et de création artistique qu’elle anime depuis plusieurs années avec d’autres artistes peintres, sculpteurs, poètes, musiciens, permaculteurs. https://www.latempera.fr/ Isabelle de Voldère vous invite à la Tempera les samedi, dimanche et lundi de 11h à 18h du 31 juillet au 13 septembre. Pour visiter son exposition de peintures récentes. Vernissage samedi 7 juillet à partir de 17h C’est l’occasion de découvrir ses œuvres et la Tempéra, lieu de rencontres et de création artistique qu’elle anime depuis plusieurs années avec d’autres artistes peintres, sculpteurs, poètes, musiciens, permaculteurs. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Entrains-sur-Nohain, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Entrains-sur-Nohain Adresse La Tempéra 6 routes des Vilnots Château du Bois Ville Entrains-sur-Nohain lieuville 47.46324#3.25697