[Exposition peintures & dessins] Les Arches d'Amates – Alain Kernivinen Offranville

Seine-Maritime

[Exposition peintures & dessins] Les Arches d’Amates – Alain Kernivinen Offranville, 6 mai 2022, Offranville. [Exposition peintures & dessins] Les Arches d’Amates – Alain Kernivinen Offranville

2022-05-06 – 2022-05-15

Lors de cette exposition, admirez une quarantaine d'oeuvres consacrées à la peinture et au dessin, signé Alain Kernivinen. Un vernissage de l'artiste aura également lieu le samedi 07/05. Ouverture de 13h à 18h en semaine et de 10h à 19h le week-end.

Offranville Seine-Maritime