Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Exposition – Peintures d’Elisabeth Hoffmann Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Exposition – Peintures d’Elisabeth Hoffmann Kaysersberg Vignoble, 15 juin 2021-15 juin 2021, Kaysersberg Vignoble. Exposition – Peintures d’Elisabeth Hoffmann 2021-06-15 09:00:00 – 2021-10-15 18:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin « Un espace pour réenchanter le monde ? » Dans le cadre du 23ème Chemin d’Art Sacré en Alsace, les peintures contemporaines d’Elisabeth Hoffmann, qui vont des plus sombres aux plus radieuses, invitent le spectateur à méditer sur ses propres associations d’idées, à travers l’éclosion des lumières, la sensualité des matières, la poésie d’un accord de couleurs… Présence de l’artiste tous les 1ers dimanches du mois de 14h à 18h Exposition de peintures dans le cadre des Chemins d’art sacré en Alsace. +33 6 86 45 47 52 Exposition de peintures dans le cadre des Chemins d’art sacré en Alsace. « Un espace pour réenchanter le monde ? » Dans le cadre du 23ème Chemin d’Art Sacré en Alsace, les peintures contemporaines d’Elisabeth Hoffmann, qui vont des plus sombres aux plus radieuses, invitent le spectateur à méditer sur ses propres associations d’idées, à travers l’éclosion des lumières, la sensualité des matières, la poésie d’un accord de couleurs… Présence de l’artiste tous les 1ers dimanches du mois de 14h à 18h

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Étiquettes évènement : Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville 48.13432#7.30068