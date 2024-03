Exposition peinture sculpture photo Saint-Félix-de-Lunel, samedi 30 mars 2024.

Exposition peinture sculpture photo Saint-Félix-de-Lunel Aveyron

Une quinzaine d’artistes exposeront leurs oeuvres toutes aussi variées les unes que les autres dans les domaines de la peinture, de la sculpture et de la photo;

Diversité et qualité ont été les mots d’ordre pour la préparation de cette exposition;

Cette année l’exposition aura lieu à Lunel afin d’offrir plus d’espace aux exposants; EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie

