45e Randonnée en Rouergue Villefranche-de-Rouergue, dimanche 28 avril 2024.

Le Cyclo Sport Villefranchois vous propose une journée conviviale, organisée pour tous les amateurs de cyclotourisme et de balades à vélo.

Les circuits proposés vous permettront de découvrir les belles routes de notre région du Rouergue.

. 4 circuits route 47 km, 68 km, 87 km, 112 km (le circuit de 47 km est encadré par des licenciés du club, adapté aux VAE et aux nouveaux pratiquants)

. 2 circuits VTT 24km et 47 km.

Point de rendez-vous et départ La Halle couverte (Allées Aristide Briand à Villefranche de Rouergue)

Au programme

. Accueil des participants de 7h à 10h Café fouace

. Inscriptions de 7h à 9h (préinscriptions possibles sur le site du club)

. Départs libres entre 7h30 et 10h.

. Ravitaillements en cours de route.

. A l’arrivée saucisse grillée offerte à tous les participants.

Plus de renseignements sur le site du club https://www.cyclotourisme-villefranchederouergue.com/ 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Allées Aristide Briand

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

