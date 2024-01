Concours photo Cabanès, mercredi 1 mai 2024.

Concours photo Cabanès Aveyron

Participez avec vos clichés ayant pour thème les lieux de Mémoire de la Seconde Guerre Mondiale et de la Résistance dans le Ségala Tarn et Aveyron, et les 80 ans de la Libération du Ségala.

Ouvert à partir de 10 ans Catégories Jeunesse de 10 à 16 ans et Adultes dès 17 ans

Organisé par les associations AARS Carmaux et CVAMA Villelongue.

Détails à venir. .

Villelongue

Cabanès 12800 Aveyron Occitanie jpaul.fraysse@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-10-31



L’événement Concours photo Cabanès a été mis à jour le 2023-12-21 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI