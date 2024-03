[Exposition peinture] Michel Lecoque Dieppe, jeudi 4 avril 2024.

[Exposition peinture] Michel Lecoque Dieppe Seine-Maritime

En partenariat avec l’atelier Michel Lecoque, le fonds ancien et local vous présente une exposition des œuvres de l’artiste représentant essentiellement Dieppe et son port.

Cette exposition vise à mettre en valeur un don de pastels reçu par le fonds ancien et local.

Michel Lecoque est un excellent peintre, il a notamment reçu le Prix de la Casa Velasquez en 1972 et il a été boursier de l’Académie des Beaux-Arts de Florence en 1975.

À l’occasion de cette exposition deux rendez-vous vous sont proposés

– Samedi 30 mars à 16 heures rencontre avec l’artiste qui dédicacera à cette occasion son livre Dieppe sur mer reprenant ses œuvres dieppoises.

– Mercredi 10 avril à 15 heures un atelier créatif « pastels » vous sera proposé par Géraldine et Martine. À partir de 8 ans. Réservation conseillée au 02 35 06 63 43.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 13:30:00

fin : 2024-04-04 18:00:00

Médiathèque Jean Renoir

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

L’événement [Exposition peinture] Michel Lecoque Dieppe a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie