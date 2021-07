Exposition par Laurence Machard Brujas Beaufort-Orbagna, 20 août 2021, Beaufort-Orbagna.

Exposition par Laurence Machard Brujas 2021-08-20 11:00:00 – 2021-09-29 18:00:00 La Caborde, Aire Viti-culturelle D97

Beaufort-Orbagna Jura Beaufort-Orbagna

Cette création se décline sous la forme de tableaux en bas-reliefs et de sculptures. Les choix techniques et symboliques tels que le mouvement, la couleur et l'utilisation de matériaux divers créent une correspondance étroite entre ces deux expressions.

+33 3 84 48 06 04 https://www.lacaborde-jura.fr/fr/

