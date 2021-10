Valence Valence Drôme, Valence Exposition “Nos nouvelles frontières” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence Drôme Deux groupes d’habitants ont été invité à arpenter leur ville en compagnie du photographe Guillaume Herbaut. Fruit de ces workshops, cette exposition pose un regard décalé et sensible sur les nouvelles frontières de nos vies… contact@le-cpa.com +33 4 75 80 13 00 https://www.le-cpa.com/ dernière mise à jour : 2021-10-16 par

