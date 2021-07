Exposition « Natures mortes » Fleury-la-Montagne, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Fleury-la-Montagne.

Exposition « Natures mortes » 2021-07-10 – 2021-09-25 Le Bourg Bibliothèque

Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire Fleury-la-Montagne

EUR La nature morte, plus joliment nommée Stillleben par les Allemands, still life par les Anglais, vie silencieuse ou vie immobile, vie coite peut-être, est un genre convenu, un genre longtemps considéré comme mineur mais qui a produit des merveilles, et pas seulement dans la peinture flamande du XVIIème siècle !

Les natures mortes rassemblées au Pavillon sont à la fois en continuité et en rupture avec l’exposition par laquelle, en 2013, Marilu Savio avait inauguré cette salle. Elle y montrait des photographies de plantes déterminées à vivre dans des milieux hostiles et de cadavres d’animaux victimes de la route. Les images de plantes vigoureuses sont encore là, mais elles sont peintes. Peinture à l’huile sur photographie, ou acrylique sur bois. Des images de cadavres sont là aussi mais, parfois, il faut les chercher. La végétation masque à demi une dépouille, comme la peinture recouvre en partie une photographie. Le papillon est vivant, mais la pomme commence à pourrir : à la manière des vanités, ces images suggèrent le caractère éphémère des existences individuelles, mais elles indiquent simultanément la persistance d’une vie qui ne cesse de fleurir et fructifier. Et la beauté est là, dans le bleu des prunelles, l’éclat lumineux du mimosa, dans la posture attentive d’un lézard.

