Exposition – Nadine ANDRE Kaysersberg Vignoble, 30 novembre 2021, Kaysersberg Vignoble.

Exposition – Nadine ANDRE Kaysersberg Vignoble

2021-11-30 10:00:00 – 2021-12-06 19:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Plongez dans l’univers fascinant de Nadine André et découvrez ses peintures à l’huile et tableaux où se mèlent avec subtilité le réel et l’irréel.

L’artiste laisse libre court à son intuition, jusque dans le choix des couleurs utilisées pour ses oeuvres, et cherche davantage l’émotion que la vérité de son sujet.

+33 3 89 78 11 11

Kaysersberg Vignoble

