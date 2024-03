EXPOSITION MONOCHROMES Sainte-Croix-Vallée-Française, lundi 1 avril 2024.

Il y a cent septante ans, naissait pour le bien de l’humanité et l’hilarité, un joyeux drille Alphonse Allais. Il mit au point, loin de l’art académique pompier et de la peinture pompeuse, le monochrome, vaste programme unicolore sous-titré, à visée rigolomaniaque et zigomatique.

Rappelons ce fameux tableau tout blanc, justement intitulé » Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige ».

Suivant nos édifiant et noble exemple, nous vous proposons « Monochromes ».

Exposition dimanche 31 mars et lundi 1er avril (visible de 10h à 13h30).

Vernissage samedi 30 mars, à partir de 18h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 13:30:00

Four à pain

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie embrinsdufourapain@gmail.com

