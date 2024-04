CINÉCO: MAKING OF Florac Trois Rivières, mercredi 8 mai 2024.

MAKING OF

France, 2024, 1h54

De Cédric Kahn

Avec Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon

Comédie piquante

VF

Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d’un film racontant le combat d’ouvriers pour sauver leur usine. Mais il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe.

Après Le Procès Goldman le cinéaste, décidément en verve, nous entraîne aux côtés de Denis Podalydès dans les coulisses d’un tournage en pleine dérive et livre une réflexion très personnelle et savoureuse sur son métier de réalisateur. Un film dans le film énergique et plein de profondeur. Malin et drôle ! 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 21:00:00

fin : 2024-05-08

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

