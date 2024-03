OUVERTURE DE L’ÉTANG DU BÉAL La Bastide-Puylaurent, mercredi 8 mai 2024.

OUVERTURE DE L’ÉTANG DU BÉAL La Bastide-Puylaurent Lozère

Réouverture de l’étang du Béal, venez (re)découvrir ce lieu magnifique, idéal pour pêcher vos truites, vous détendre et passer un moment convivial en famille.

Ouvert tous les jours de 10h à 19h

Sur place, location de cannes à pêche, boissons, crêpes,…

Sur place, location de cannes à pêche, boissons, crêpes, gaufres et glaces. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 10:00:00

fin : 2024-05-08 19:00:00

Étang du Béal

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie

