FESTIVAL DES RANDONNÉES EN LOZÈRE – 6ÈME ÉDITION Place du Foirail Mende, 9 mai 2024, Mende.

Mende,Lozère

Au programme :

Environ 25 randonnées classiques ou à thèmes (pour tous les niveaux), des ateliers, chaque soir un repas convivial suivi d’une projection de film et échanges avec le(s) réalisateur(s) .

Accueil du festival au rez-de-chaussée de l’Espa….

2024-05-09 fin : 2024-05-11 . EUR.

Place du Foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie



On the program:

Approximately 25 classic or themed hikes (for all levels), workshops, each evening a convivial meal followed by a film screening and discussion with the director(s).

Festival reception on the first floor of the Espa…

Programa:

Aproximadamente 25 paseos clásicos o temáticos (para todos los niveles), talleres, una comida de convivencia cada noche seguida de la proyección de una película y debates con el director o los directores.

Recepción del Festival en la planta baja del Espa…

Auf dem Programm stehen:

Etwa 25 klassische oder thematische Wanderungen (für alle Niveaus), Workshops, jeden Abend ein gemütliches Essen, gefolgt von einer Filmvorführung und Austausch mit dem/den Regisseur(en) .

Empfang des Festivals im Erdgeschoss des Espa…

