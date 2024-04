STAGE : UNE IMMERSION AU COEUR DU VIVANT Hures-la-Parade, mercredi 8 mai 2024.

STAGE : UNE IMMERSION AU COEUR DU VIVANT Hures-la-Parade Lozère

L’association Takh vous propose un stage en immersion au cœur du vivant, sur le causse Méjean. Vous rencontrerez une équipe de chercheurs et chercheuses en archéozoologie et en apprendrez plus sur les chevaux de Przewalski et leur environnement.

Au …

L’association Takh vous propose un stage en immersion au cœur du vivant, sur le causse Méjean. Vous rencontrerez une équipe de chercheurs et chercheuses en archéozoologie et en apprendrez plus sur les chevaux de Przewalski et leur environnement.

Au programme :

DÉCOUVRIR (1/2 journée)

Présentation de l’association Takh, de ses 30 années d’expérience, de la réintroduction des chevaux de Przewalski en Mongolie et des projets à venir.

OBSERVER (3 demi-journées)

Observation des chevaux dans leur environnement, ainsi que de la faune et de la flore qui les entourent. Lecture du paysage.

APPRENDRE (1/2 journée)

Rencontre de l’équipe d’archéozoologie dans le cadre du projet “HIPPOGRAPHIES” conduit par Armelle Gardeisen. Discussions avec les chercheurs et chercheuses sur le projet d’étude d’ossements à Takh, leurs méthodologies pour révéler les relations entre les animaux et les sociétés dans le passé et les résultats qu’ils ont déjà obtenus.

VIVRE le causse méjean (1/2 journée)

Participation à la vie associative, activité ou visite de site avec un partenaire local.

Intervenante

Armelle Gardeisen est archéozoologue, spécialisée en Protohistoire méditerranéenne et plus particulièrement dans le monde égéen.

Tout public, à partir de 15 ans. 360 360 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-11

Lieu-dit Le Villaret

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie accueil@takh.org

L’événement STAGE : UNE IMMERSION AU COEUR DU VIVANT Hures-la-Parade a été mis à jour le 2024-04-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes