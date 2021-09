Exposition “Monde pictural extérieur” de Dominique Turpain Médiathèque de Sèvres, 1 octobre 2021, Sèvres.

Exposition “Monde pictural extérieur” de Dominique Turpain

du vendredi 1 octobre au samedi 30 octobre à Médiathèque de Sèvres

C’est aux œuvres urbaines (Venise, New-York, Paris et Londres), à la thématique des Sièges et à celle de l’Homme Assis, que sera consacré l’accrochage. Sous le pinceau de l’artiste, les villes se métamorphosent, en un vaste terrain de jeu, allant bien plus loin que le Street Art, un jeu très graphique, très coloré et très bien pourvu en matière…..grise . Les sièges (non occupés) prennent vie, en devenant le sujet de l’œuvre. “Les commodités de la conversation”, comme les appelait Molière, sont véritablement mis en scène, sous la direction du peintre, dans des compositions, souvent très architecturales. Enfin, le thème de l’Homme Assis, permet de se souvenir que le seul être vivant à utiliser un siège, pour presque tout faire, c’est l’homme. Dominique TURPAIN, un peintre (véritable chercheur en peinture) ne s’interdisant RIEN et se permettant TOUT….ce que fomente son esprit. Personnalité singulière, grande diversité et évolution (continue et non restreinte), caractérisent l’œuvre… importante et toujours en cours, d’un artiste qui a toujours mis le mot liberté DEVANT le mot art.

Entrée libre

Dans le cadre de Cultures urbaines, c’est le monde architectural coloré de l’artiste Dominique Turpain qui est mis à l’honneur.

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres Hauts-de-Seine



2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:30:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T19:30:00;2021-10-06T10:30:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T19:30:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T18:30:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T19:30:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T19:30:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:30:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T13:30:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T19:30:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T19:30:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T19:30:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T19:30:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:30:00