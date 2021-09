Paris Centre Culturel Irlandais Paris Exposition “Mise en scène” de Cecilia Danell et Eamon O’Kane Centre Culturel Irlandais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition “Mise en scène” de Cecilia Danell et Eamon O’Kane Centre Culturel Irlandais, 18 septembre 2021, Paris. Exposition “Mise en scène” de Cecilia Danell et Eamon O’Kane

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre Culturel Irlandais

Le Centre Culturel Irlandais est ravi de présenter Mise en scène, exposition qui réunit peintures, dessins et sculptures de Cecilia Danell, artiste suédoise basée en Irlande, et Eamon O’Kane, artiste irlandais basé au Danemark. Tous deux explorent le thème du rapport au paysage. En attirant l’attention sur l’activité humaine, que ce soit des fragments de bois en décomposition, des constructions architecturales ou des arbres sacrés, leurs approches bouleversent la notion romantique de la nature en tant qu’espace sauvage. Ces œuvres donnent à voir la manière selon laquelle des lieux deviennent imprégnés d’artifices, voire de théâtralité – le résultat de ce rapport dialectique que l’Homme entretient avec son environnement.

Entrée libre

Le Centre Culturel Irlandais est ravi de présenter “Mise en scène”, exposition qui réunit peintures, dessins et sculptures de Cecilia Danell et Eamon O’Kane. Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Culturel Irlandais Adresse 5 rue des Irlandais 75005 Paris Ville Paris lieuville Centre Culturel Irlandais Paris